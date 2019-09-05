Додон встретился с Верховным Представителем ЕС по внешней политике и безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон встретился с Федерикой Могерини, Верховным Представителем ЕС по внешней политике и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии. В рамках проведенной беседы Игорь Додон дал высокую оценку плодотворному сотрудничеству Республики Молдова и Европейского союза и выразил благодарность госпоже Могерини за своевременную реакцию на события, связанные с преодолением политического кризиса в нашей стране в июне этого года.

– Подчеркнул, что общая позиция внешних партнеров по мирной передаче власти в РМ представляет хорошую возможность для укрепления демократии, имплементации реформ, борьбы с коррупцией, а также для дальнейшего выполнения Соглашения об ассоциации, – отметил он.

Стороны обсудили процесс урегулирования приднестровской проблемы, отметив значительный вклад Европейского союза в процесс реализации мер по укреплению доверия и в улучшение жизни людей на обоих берегах Днестра. В этом контексте глава государства сообщил Федерике Могерини о предложении Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу начать процесс утилизации боеприпасов со складов в приднестровском регионе. Он отметил также, что эта идея нашла поддержку у советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона в ходе его недавнего визита в Кишинев.

В завершение встречи президент подчеркнул, что консенсус крупных внешних игроков в отношении Республики Молдова дает возможность проводить взвешенную внешнюю политику на основе нейтрального статуса и исходя из национальных интересов РМ.