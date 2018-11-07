Додон встретился с тремя новыми иностранными послами в Молдове (ФОТО)

Додон встретился с тремя новыми иностранными послами в Молдове (ФОТО)

Сегодня в ходе официальной церемонии глава государства принял верительные грамоты от трех новоназначенных послов.

Это Энрике Антонио Сарак Линарес, посол Республики Панама в Республике Молдова с резиденцией в Варшаве; Тьефинг Конатэ, Посол Республики Мали в Республике Молдова с резиденцией в Москве и Хавьер Дарио Игера Анхель, Посол Республики Колумбия в Республике Молдова с резиденцией в Варшаве.

В ходе беседы с каждым из послов Игорь Додон констатировал наличие огромного нереализованного потенциала в различных областях сотрудничества и особенно в торгово-экономической сфере. Президент выступил за активизацию двустороннего диалога на благо наших народов.

В заключение Игорь Додон приветствовал послов в нашей стране и пожелал им успехов в выполнении дипломатической миссии, заверив их в полной поддержке со стороны президентской администрации.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md