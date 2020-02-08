Додон встретился с руководством коммуны Бобейка Хынчештского района (ФОТО, ВИДЕО)

Додон встретился с руководством коммуны Бобейка Хынчештского района (ФОТО, ВИДЕО)

В продолжение визита в Хынчештский район президент Молдовы Игорь Додон встретился с руководством коммуны Бобейка. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети. 

Участники встречи обсудили ряд проблем, с которыми сталкиваются люди, в том числе социальная защита. Кроме этого, поднимались вопросы ремонта дорог, трудоустройства и так далее.

Игорь Додон рассказал местным жителям о многих инициативах, начатых недавно президентской командой и направленных на улучшение качества жизни наших людей. Помимо прочих, глава государства упомянул программу освещения сёл и реконструкции дорог в каждом населенном пункте страны.

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