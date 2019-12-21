Додон встретился с руководителями молдавских общин в России (ФОТО)

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В ходе тёплого дружеского диалога президент рассказал соотечественникам о содержательных беседах с различными официальными лицами, которые прошли во время его визита в Россию.

Подчеркнул, что совместными усилиями руководства Молдовы и России удалось достичь многих хороших результатов для нашей страны, а именно: выдача Российской Федерацией 16 тысяч “дозволов” для наших транспортников на будущий год, расширение еще на пять позиций списка категорий товаров, экспортируемых на российский рынок без взимания таможенных пошлин, и увеличение количества экспортёров фруктов и овощей на российский рынок – со 130 до 350 молдавских компаний, – отметил глава государства в соцсети.

Додон также проинформировал руководителей диаспоры о начале процесса открытия консульства Республики Молдова в Санкт-Петербурге и подчеркнул крайнюю важность этого решения для тысяч соотечественников, которых работают в регионе.

Диалог с руководством России в интересах наших граждан продолжится, и я приложу усилия для привлечения российских инвестиций в крупные инфраструктурные проекты, – добавил он.

Додон также отметил хорошее сотрудничество между Парламентом, Правительством и Администрацией Президента, которым совместно удалось принять многие законы социального характера, направленные на улучшение качества жизни граждан. В завершение встречи подчеркнул, что процесс укрепления молдавской диаспоры по всему миру будет продолжен.