Додон встретился с Рогозиным в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Додон встретился с Рогозиным в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы провел рабочую встречу с главой Роскосмоса, бывшим сопредседателем Молдо-российской межправительственной комиссии и бывшим спецпредставителем Президента России по урегулированию приднестровского конфликта Дмитрием Рогозиным. Сегодня он возглавляет государственную корпорацию, на предприятиях которой работают более 215 тысяч человек.

– Господин Рогозин продемонстрировал последние научные разработки в области наблюдения за атмосферой, климатическими изменениями и состоянием почвы, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

Он напомнил, что предыдущее заседание Молдо-Российской межправительственной комиссии проводилось 2 года назад, 29 ноября 2016 года, в Москве именно под руководством Рогозина. После этого в течение двух лет заседания не проводились по причине отсутствия диалога между правительствами РМ и РФ.

 

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