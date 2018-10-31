Додон встретился с Путиным в Москве (ВИДЕО)

В эти минуты в Кремле проходит встреча лидеров двух государств.

Президент Республики Молдова Игорь Додон в эти минуты проводит в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Во встрече также принимают участие члены молдавской делегации – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, башкан Гагаузии Ирина Влах и посол Молдовы в России Андрей Негуца. Со стороны России на встрече присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, спецпредставитель президента России по Молдове Дмитрий Козак и посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов.

Приветствуя молдавского президента в Кремле, Владимир Путин отметил, что Россия придает серьезное значение развитию российско-молдавских отношений и считает Молдову одним из своих приоритетных партнеров на пространстве СНГ.

– За последнее время благодаря, в том числе, вашим личным усилиям, ситуация меняется, особенно в сфере торгово-экономических связей, открыто значительное количество предприятий винодельческой и плодоовощной продукции, сельхозсырья для поставок на российский рынок. В прошлом году увеличение импорта из Молдовы в Россию превысило 40%. Эта тенденция продолжается. В общем и в целом в этой сфере наши отношения развиваются поступательно и, я надеюсь, что эта работа будет продолжена в ближайшем будущем. У нас будет возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Мы очень рады вас видеть и добро пожаловать! – сказал он.

У Молдовы и России – много общего и наша республика стремится к углублению стратегического партнерства с РФ, заявил в рамках встречи президент Молдовы Игорь Додон.

– Между нашими странами традиционно дружеские, братские, стратегические отношения. Это было, есть и будет, и никому это не разрушить, – сказал он.

Глава государства отметил, что Молдову и Россию связывают многие вещи: например, одни и те же духовные ценности, а также тесные экономические связи.

– Россия – инвестор №1 в Молдове уже на протяжении 27 лет независимости нашей страны, – сказал он.

Президент также напомнил, что в России находится более полумиллиона молдавских граждан, которые ежегодно перечисляют в Молдову более 1 миллиарда долларов. Кроме того, подчеркнул он, Россия – стратегический партнер Молдовы в решении приднестровской проблемы.

– Вы знаете, что в течение последних 1,5 лет я уже 4 раза встречался с лидером Приднестровья. Эти контакты продолжаются. До конца года мы еще раз встретимся. И хочу еще раз отметить, что российские миротворцы являются гарантом мира на Днестре. Так думают и на левом, и правом берегах подавляющая часть граждан, – подчеркнул Игорь Додон.

Отдельное внимание президент уделил многоуровневому сотрудничеству Молдовы и России, еще раз поблагодарив Владимира Путина за помощь в получении нашей страной статуса наблюдателя при ЕАЭС. Додон подчеркнул, что Молдова будет активно участвовать в этом формате.

– Хочу вас поблагодарить за вашу открытость и подтвердить позицию руководства Молдовы и большинства граждан РМ: мы стремимся к углублению стратегического партнерства с Россией. Мы хотим дружить со всеми, а ни с кем-то против кого-то. Вы знаете мою позицию, и мы будем ее отстаивать. И я уверен, что всё у нас получится! – подытожил он.

В свою очередь Владимир Путин выразил надежду, что сегодняшний визит Игоря Додона в Россию пойдет на пользу двусторонним отношениям Молдовы и РФ.