Додон встретился с Путиным: о чём говорили два лидера (ФОТО)

Додон встретился с Путиным: о чём говорили два лидера (ФОТО)

«На полях» заседания Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане Игорь Додон провел рабочую встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

Глава государства принял приглашение российского лидера принять участие в Международном экономическом форуме, который пройдёт на следующей неделе в Санкт-Петербурге.

Кроме того, договорились с Владимиром Владимировичем о том, что в начале следующей недели в Кишинев по моему приглашению прибудет специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических связей с Республикой Молдова, вице-премьер РФ Дмитрий Николаевич Козак, с которым мы обсудим весь спектр молдавско-российских отношений, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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