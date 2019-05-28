Додон встретился с президентом Казахстана (ВИДЕО, ФОТО)

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В рамках начавшегося двухдневного рабочего визита в Республику Казахстан Игорь Додон провел встречу с президентом этой страны Касымом-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили широкий круг вопросов по двусторонним отношениям, с удовлетворением отметив тот факт, что политический диалог на высоком уровне приобретает новую динамику во всех сферах сотрудничества на благо наших народов.

– В связи с этим мы высоко оценили потенциал молдавско-казахстанских отношений и выразили готовность к дальнейшему развитию постоянного диалога. Вместе с тем, констатировали недостаточную реализацию этого потенциала, особенно в торгово-экономической сфере. Так, в 2018 году товарооборот составил 22 млн. долларов, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом. Считаем необходимым активизировать двустороннее взаимодействие с целью устранения существующих барьеров и укрепления торгово-экономических связей, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

В ходе беседы с Президентом Республики Казахстан молдавский лидер положительно оценил наличие широкой нормативно-правовой базы, включающей 31 двусторонний документ по большинству областей сотрудничества, в том числе о поощрении и взаимной защите инвестиций. В этом же контексте стороны отметили взаимный интерес к повышению уровня дипломатического представительства двух стран до ранга чрезвычайного и полномочного посла и открытия посольств в Кишиневе и Нур-Султане.

– Говорили также о важности активизации работы двусторонней межправительственной комиссии, однако это зависит от урегулирования внутриполитических вопросов в Республике Молдова. Кроме того, отметили позитивную роль молдавской общины Казахстана, которая насчитывает примерно 30 тысяч человек и способствует сближению наших стран и народов. В завершение встречи выразил надежду на то, что результаты намеченных на 9 июня выборов президента Казахстана будут способствовать продолжению политического диалога на высоком уровне между нашими странами – подытожил Игорь Додон.

Напомним, президент совершает двухдневный рабочий визит в Казахстан, где принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в качестве главы государства-наблюдателя при этом Союзе. Во время поездки президент намерен провести двусторонние встречи с лидерами некоторых стран ЕАЭС.