Додон встретился с председателем Союза ветеранов войны в Афганистане

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с председателем общественной организации «Союз ветеранов войны в Афганистане» Михаилом Моканом. Стороны обсудили вопросы деятельности организации и план ее работы в 2019 году.

В частности, глава государства получил приглашение участвовать в мероприятиях 15 февраля по случаю 30-летия со дня окончания вывода советских войск из Афганистана. Кроме того, в связи с учреждением Памятного креста «Участник боевых действий в Афганистане (1979-1989)» Михаил Мокан обратился к президенту с просьбой вручить эти награды активу Союза афганцев.

Стоит напомнить, что в войне на территории Афганистана в составе советских войск участвовали 12,5 тысяч военнослужащих из Молдовы. Из них погиб 301 человек, еще четверо пропали без вести.