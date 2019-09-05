Додон встретился с Председателем Сената Королевства Бельгия (ФОТО)

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В завершение рабочего визита в Брюссель Игорь Додон провел встречу с Председателем Сената Королевства Бельгия Сабин Ларюэль. Глава государства приветствовал сотрудничество между нашими странами на разных уровнях. Исходя из консолидированной позиции руководства Республики Молдова по внешней политике, он выступил за углубление и расширение двусторонних контактов на уровне парламента и правительства.

– Выразил благодарность Королевству Бельгия за оказываемую поддержку, отметив, что Республика Молдова рассчитывает и далее на поддержку Бельгии в наших усилиях по модернизации страны и приобщении к европейским стандартам путем имплементации структурных реформ. Кроме того, подтвердил нашу приверженность выполнению Соглашения об ассоциации ЕС-РМ, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Говоря о торгово-экономических отношениях, президент указал на рост товарообмена за последние годы. Так, в 2018 году импорт из Бельгии составил около 46 млн. долларов США, что на 18% больше, чем в 2017 году. Экспорт в Бельгию в прошлом году составил около 15 млн., что на 15% больше показателя 2017-го. За первые шесть месяцев текущего года экспорт из Молдовы составил 7,7 млн. долларов, а импорт – 20,7 млн.

– Были единодушны во мнении о необходимости активизации торговых связей и надлежащей реализации имеющегося потенциала. Кроме того, подчеркнул важность проведения взвешенной внешней политики с целью выстраивания прагматичного диалога со всеми иностранными партнерами, – подытожил глава государства.