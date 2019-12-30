Додон встретился с председателем парламента Турции (ФОТО, ВИДЕО)

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В Анкаре Игорь Додон провел встречу с Председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом. В рамках беседы глава нашего государства обратил внимание на растущий темп политического молдо-турецкого диалога и отметил хорошее сотрудничество, существующее между законодательными органами наших стран, как на уровне руководства, так и на уровне парламентских групп дружбы и комиссий.

– С удовлетворением констатировали, что у нас есть широкая двусторонняя правовая база, которая включает 72 соглашения, а еще 16 проектов договоров находятся на стадии обсуждения. Поприветствовал то, что сегодня этот список будет пополнен еще четырьмя документами, которые будут подписаны в рамках первого заседания Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне. В этом контексте Председатель Парламента проинформировал меня, что 21 декабря законодательный орган Турции ратифицировал межгосударственное соглашение, которое предусматривает взаимное обеспечение социальной защиты наших граждан, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В то же время президент поблагодарил руководство Турецкой Республики за оказываемую Республике Молдова помощь, в особенности Гагаузской автономии, в социальной, культурной, гуманитарной и других сферах. Игорь Додон подчеркнул, что мы и в дальнейшем рассчитываем на поддержку.

Также стороны выразили интерес к углублению молдо-турецкого межпарламентского сотрудничества в рамках международных организаций и в борьбе с международным терроризмом. Глава государства выступил за активизацию обмена визитами между законодательными органами двух стран на всех уровнях, в том числе на уровне групп дружбы — последний визит в Кишинев членов парламентской группы дружбы Турция — Молдова состоялся в 2017 году.

В заключение он поблагодарил за приглашение в адрес Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный принять участие в мероприятиях, организованных по случаю столетия со дня создания Великого национального собрания Турецкой Республики, которое отметят 23 апреля 2020 года.