Додон встретился с председателем Европейской комиссии и с вице-президентом США (ФОТО)

Додон встретился с председателем Европейской комиссии и с вице-президентом США (ФОТО)

Перед началом официальной церемонии в память о жертвах Холокоста Игорь Додон провел короткую неформальную беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам отношений между Молдовой и Евросоюзом. Стороны договорились о продолжении диалога с целью обсуждения приоритетных задач нашего взаимодействия, в том числе по теме имплементации Молдовой важнейших реформ. Игорь Додон заверил Урсулу фон дер Ляйен в приверженности руководства РМ обязательствам, взятым в рамках курса на европейскую интеграцию, включая подписанные нами международные соглашения. Заявил также о продолжении курса на взвешенную внешнюю политику Республики Молдова.

Также Игорь Додон провел короткую неформальную беседу с вице-президентом США Майком Пенсом. Стороны затронули вопросы двустороннего стратегического диалога между нашими странами, подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления отношений в важнейших областях. Подтвердил приверженность руководства Республики Молдова международным обязательствам.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md