Додон встретился с председателем Европейской комиссии и с вице-президентом США (ФОТО)

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Перед началом официальной церемонии в память о жертвах Холокоста Игорь Додон провел короткую неформальную беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам отношений между Молдовой и Евросоюзом. Стороны договорились о продолжении диалога с целью обсуждения приоритетных задач нашего взаимодействия, в том числе по теме имплементации Молдовой важнейших реформ. Игорь Додон заверил Урсулу фон дер Ляйен в приверженности руководства РМ обязательствам, взятым в рамках курса на европейскую интеграцию, включая подписанные нами международные соглашения. Заявил также о продолжении курса на взвешенную внешнюю политику Республики Молдова.

Также Игорь Додон провел короткую неформальную беседу с вице-президентом США Майком Пенсом. Стороны затронули вопросы двустороннего стратегического диалога между нашими странами, подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления отношений в важнейших областях. Подтвердил приверженность руководства Республики Молдова международным обязательствам.