Додон встретился с послом Великобритании в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Додон встретился с послом Великобритании в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел этим утром рабочую встречу с послом Великобритании в Республике Молдова Люси Джойс.

Стороны обсудили текущую повестку двусторонних отношений по многим важнейшим направлениям. Глава государства высоко оценил поддержку, оказываемую Соединенным Королевством нашей стране в различных областях.

– В то же время выразил благодарность госпоже Джойс за то, что британское правительство в числе первых иностранных партнеров признало новую легитимную власть в лице парламентского большинства и правительства Майи Санду. Отметил, что новая власть пользуется поддержкой абсолютного большинства населения Республики Молдова, – подчеркнул президент. 

В этом контексте Игорь Додон заверил посла Великобритании в том, что легитимные парламент и правительство сохранят все свои обязательства перед зарубежными партнерами и будут выстраивать взвешенную внешнюю политику между Западом и Востоком.

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