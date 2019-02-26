Додон встретился с послом США в Молдове (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили актуальные проблемы внутренней и внешней политики нашей страны, уделив особое внимание прошедшим 24 февраля парламентским выборам.



– Убежден, что необходимо воздержаться от политических деклараций, пока судебные инстанции не дадут правовые оценки по тем жалобам, которые ранее были направлены электоральными конкурентами по результатам выборов в некоторых избирательных округах. Кроме того, необходимо утверждение окончательных итогов парламентских выборов Конституционным судом Республики Молдова, после чего можно будет переходить к стадии переговоров между политическими партиями, прошедшими в Парламент. В этом контексте подтвердил послу США, что администрация президента готова предоставить площадку для таких переговоров с целью нахождения законной и легитимной конфигурации парламента нового созыва и будущего правительства нашей страны, – отметил глава государства.

В завершение беседы Игорь Додон выразил надежду на то, что новый парламент будет проводить взвешенную внешнюю политику. В связи с этим он сообщил, что предложит лидерам политических партий взять этот подход за основу при формировании парламентского большинства.

Стоит отметить, что сегодня глава государства встретился также с послом России в Молдове и с главой делегации ЕС в РМ.