Додон встретился с послом США в Молдове (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, а также вопросы внутренней и внешней политики нашей страны.

Особое внимание Додон и посол США уделили предстоящим 24 февраля парламентским выборам. В частности, глава государства подробнее изложил послу причины своего неучастия в предвыборной гонке.

– Считаю, что администрация президента должна быть в стороне от электоральных процессов, чтобы сосредоточиться на решении актуальных проблем молдавского государства. Подчеркнул также, что 25 января в Молдове официально стартовала агитационная кампания, поэтому президент воздержится от заявлений на предвыборную тему как в медийном пространстве, так и в ходе встреч с гражданами страны. Заявил послу США, что в контексте выборов главным вопросом остается внутренняя и международная легитимность будущего парламента и правительства, поэтому необходимо приложить все усилия для проведения справедливых и транспарентных выборов, – отметил Додон.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность активно развивать стратегический диалог между двумя странами в интересах обоих государств.

