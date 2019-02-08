Додон встретился с послом США в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Додон встретился с послом США в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, отметили их поступательное развитие во многих областях, представляющих взаимный интерес.

Глава государства и руководитель дипломатической миссии говорили также о политической обстановке в Республике Молдова и о президентской стратегии сбалансированной внешней политики. В этом контексте они рассмотрели предложения по активизации стратегического диалога между Республикой Молдова и Соединенными Штатами.

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