Додон встретился с послом США в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, отметили их поступательное развитие во многих областях, представляющих взаимный интерес.

Глава государства и руководитель дипломатической миссии говорили также о политической обстановке в Республике Молдова и о президентской стратегии сбалансированной внешней политики. В этом контексте они рассмотрели предложения по активизации стратегического диалога между Республикой Молдова и Соединенными Штатами.