Додон встретился с послом США в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом.

Стороны проанализировали нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений, дали высокую оценку многочисленным проектам, которые реализуются в Молдове американской стороной, в том числе посредством Агентства по международному развитию USAID.

– Кроме того, обсудили предстоящий визит заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла в Республику Молдова. Американский чиновник в рамках европейского турне посетит нашу страну в конце недели и проведет встречи с президентом, премьер-министром и председателем Парламента Республики Молдова, – поведал глава государства на своей странице в соцсети.