Додон встретился с послом США в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Додон встретился с послом США в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Соединённых Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны рассмотрели широкий круг вопросов двусторонних отношений, подтвердили намерение обеих сторон укреплять стратегический диалог по всем важнейшим направлениям.

Игорь Додон и дипломат обсудили также внутриполитическую обстановку, сложившуюся в последние дни в Республике Молдова, и несколько сценариев дальнейшего развития ситуации.

Кроме того, в контексте внешней политики, глава государства подтвердил позицию администрации президента по продвижению взвешенных взаимовыгодных отношений с партнерами на Западе и Востоке.

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