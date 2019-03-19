Додон встретился с послом России в Молдове

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, отметили необходимость дальнейшего углубления прежде всего торгово-экономических связей.

Глава государства и руководитель дипломатической миссии рассмотрели также актуальную внутриполитическую повестку в нашей стране с учетом ожидаемого начала работы парламента нового созыва. В этом контексте Игорь Додон и Олег Васнецов обсудили возможные сценарии развития событий.