Додон встретился с послом России в Молдове

Додон встретился с послом России в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, отметили необходимость дальнейшего углубления прежде всего торгово-экономических связей.

Глава государства и руководитель дипломатической миссии рассмотрели также актуальную внутриполитическую повестку в нашей стране с учетом ожидаемого начала работы парламента нового созыва. В этом контексте Игорь Додон и Олег Васнецов обсудили возможные сценарии развития событий.

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