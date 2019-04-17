Додон встретился с послом Кореи в РМ (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Республики Корея в Республике Молдова (с резиденцией в Киеве), Ли Янг Гу в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

– Обсудили различные аспекты двусторонних отношений и пришли к мнению о необходимости их расширения, поскольку нынешний объем торгово-экономического сотрудничества не отражает реального потенциала развития. При этом Республика Корея является крупным поставщиком высокотехнологичной продукции в Молдову, и эта отрасль представляет большой интерес для экономических агентов из обеих стран. Кроме того, наличие у Республики Молдова соглашений о свободной торговле с Евросоюзом, СНГ и Турцией делает нашу страну привлекательной для южнокорейских инвесторов, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что для обеспечения экономического роста и привлечения иностранных инвесторов необходимо достичь стабилизации внутренней обстановки в Республике Молдова и реализации стратегии сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом. В завершение беседы Додон поблагодарил Ли Янг Гу за содействие развитию отношений между Республикой Молдова и Республикой Корея и пожелал ему успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.