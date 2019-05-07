Додон встретился с послом Финляндии в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провёл сегодня прощальную встречу с послом Финляндии в Республике Молдова с резиденцией в Бухаресте, Е.П. Пяйви Похьянхеймо. В ходе диалога глава государства высоко оценил активную деятельность посла в нашей стране в течение срока ее полномочий.

– Отметил, что двусторонние отношения между нашими государствами очень хорошие. У нас шесть подписанных двусторонних соглашений, что является хорошей основой для развития многопланового сотрудничества, – написал он на своей странице в соцсети.

Также президент подчеркнул заинтересованность Молдовы в использовании опыта Финляндской Республики в ряде областей, в том числе в политической. Тот факт, что парламентские выборы в Финляндии состоялись 14 апреля и руководство законодательного органа уже выбрано, – хороший пример для нас, подчеркнул он.

Глава государства приветствовал поддержку Финляндии Республике Молдова в рамках таких программ ЕС, как Twinning и EUBAM, и поблагодарил за сотрудничество в сфере безопасности, за помощь Финляндии в процессе урегулирования приднестровского конфликта. В завершение встречи он подтвердил, что институт президента заинтересован в проведении сбалансированной внешней политики и продолжает продвигать этот курс, выстраивая взаимовыгодное сотрудничество как с восточными, так и западными странами.