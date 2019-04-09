Додон встретился с послом Беларуси в Молдове (ВИДЕО, ФОТО)

Додон встретился с послом Беларуси в Молдове (ВИДЕО, ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с послом Республики Беларусь в Республике Молдова Сергеем Чичуком. В ходе беседы стороны затронули многие вопросы двусторонней повестки, а также внутриполитическую ситуацию в нашей стране.

– С удовлетворением констатировали, что благодаря диалогу, установленному с руководством Беларуси, в особенности, по итогам визита в нашу страну в апреле 2018 года Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сотрудничество между нашими государствами находится на подъеме во всех областях, представляющих взаимный интерес. Поблагодарил белорусскую сторону за предоставленную Молдове техническую помощь и подчеркнул, что мы заинтересованы в перенятии опыта этой страны во многих областях, таких как: развитие экономики, сельскохозяйственного сектора, инфраструктуры, городов и сел, – отметил Додон по итогам встречи. 

В беседе с дипломатом глава государства также подчеркнул, что возглавляемая им администрация будет продолжать проведение взвешенной внешней политики, выстраивание тесного сотрудничества и с Востоком, и с Западом, на основе конституционного статуса постоянного нейтралитета.

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