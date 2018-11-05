Додон встретился с новым руководителем офиса СЕ в РМ

Додон встретился с новым руководителем офиса СЕ в РМ

Президент Молдовы Игорь Додон провел первую рабочую встречу с новым руководителем офиса Совета Европы в Республике Молдова, представителем Франции Уильямом Массоленом.

Глава государства отметил активное сотрудничество государственных и общественных институтов нашей страны с Советом Европы как одной из важнейших международных организаций. Также Игорь Додон уделил особое внимание подготовке Республики Молдова к предстоящим в феврале парламентским выборам.

– В этом контексте подчеркнул необходимость более активного вовлечения Совета Европы с целью мониторинга электорального процесса и подведения его итогов. Заверил господина Массолена в том, что руководство РМ приложит все усилия для обеспечения максимально транспарентных и справедливых выборов, – отметил президент. 

Кроме того, Игорь Додон рассказал руководителю офиса Совета Европы о сути базовой внешнеполитической стратегии администрации президента: выстраивание сбалансированных взаимовыгодных отношений как с Западом, так и с Востоком на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета Республики Молдова.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md