Додон встретился с новым резидентом-представителем Программы развития ООН в РМ (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с госпожой Димой аль-Хатиб, новым резидентом-представителем Программы развития ООН в Республике Молдова.

Глава государства высоко оценил тот факт, что администратор ПРООН Ахим Штайнер назначил на должность представителя ПРООН в нашей стране профессионала с более чем 20-летним опытом управления и реализации проектов устойчивого развития, со стажем работы в различных специализированных агентствах ООН в Иордании, Кувейте, Ливане и Ливии и в Штаб-квартире ПРООН в Нью-Йорке.

– Подчеркнул, что установившееся между ПРООН и Республикой Молдова партнерство успешно развивается. Вместе мы реализовали множество социальных проектов, включая проект «Энергия и биомасса», посредством которого было обеспечено отопление биомассой на более чем 150 социальных объектах (детские сады, школы, больницы), а также Программу развития страны на 2018-2022 гг. и другие, – отметил он на своей странице в соцсети.

Игорь Додон выразил уверенность в том, что проекты, начатые Программой развития ООН в Республике Молдова, будут последовательными и эффективными в процессе реализации, определяя значительные изменения в становлении правового государства и улучшении качества жизни каждого гражданина нашей страны.