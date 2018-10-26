Додон встретился с новым послом Молдовы в Швейцарии

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Оксаной Доменти, назначенной Послом Республики Молдова в Швейцарской Конфедерации.
– Госпожа Оксана Доменти – профессионал, и я уверен, что она приложит все усилия для максимальной реализации потенциала сотрудничества между Республикой Молдова и Швейцарией, – отметил президент на своей странице в социальной сети.
Глава государства пожелал ей успеха в новой должности и выразил уверенность в том, что Оксана Доменти будет содействовать развитию и углублению двусторонних отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki
Интересно а где адрес посольства в Хелвеции ?
Это назначение снова в Женеву при ООН или новое в Берн ?
Диаспора граждан Молдовы в Швейцарии интересуется.