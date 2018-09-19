Додон встретился с новоназначенными послами Молдовы в двух странах (ФОТО)

Глава государства провел встречи с новоназначенными послами Республики Молдова в двух зарубежных странах. Это Анжела Пономарев, которая будет представлять нашу страну в Великобритании, и Виктор Харуца, который становится первым послом Республики Молдова в Объединенных Арабских Эмиратах с резиденцией в Абу-Даби.

– В ходе беседы с послами я подчеркнул важность отношений с теми странами, в которых им предстоит работать. В частности, в Великобритании проживает достаточно многочисленная молдавская диаспора, а Арабские Эмираты проявляют высокий интерес к сотрудничеству с Республикой Молдова и могут стать источником прямых инвестиций в нашу экономику, – отметил Игорь Додон по итогам проведенных встреч на своей странице в соцсети.

В завершение президент пожелал новоназначенным послам успехов в осуществлении их дипломатической миссии.