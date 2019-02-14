Додон встретился с Негуцей и подтвердил намерение не подписывать указ об его возможном отзыве (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с послом Республики Молдова в Российской Федерации Андреем Негуцей в связи с отзывом дипломата в страну по решению МИДЕИ РМ для внутренних консультаций.

– Обсудили создавшуюся ситуацию, и, как президент страны, который, согласно Конституции, ответственен за внешнюю политику и обладает исключительной прерогативой назначать и отзывать дипломатических представителей Республики Молдова, я заявил со всей ответственностью, что полностью доверяю послу Негуце и считаю, что он выполняет возложенные на него обязанности в национальных интересах РМ. Считаю решение министерства абсолютно необъяснимым и нерациональным, поскольку господин Негуца осуществляет свою миссию согласно выдвинутым требованиям и является одним из самых опытных специалистов в области внешней политики. Исходя из этих соображений, даже если правительство одобрит отзыв молдавского посла из Москвы, я не подпишу соответствующий указ, – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее и башкан Гагаузии Ирина Влах заявила, что не будет принимать участие в заседании правительства, на котором собираются принять это скандальное решение.