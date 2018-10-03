Додон встретился с монахами, привезшими в Молдову с Афона мощи целителя Пантелеймона

Президент страны встретился с монахами из монастыря Святого Апостола Павла на горе Афон во главе с членом афонского Кинота схимонахом Никодимом. Они доставили в Молдову великую святыню – мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона.

Игорь Додон сердечно поблагодарил их за организацию доставки священной реликвии в нашу страну, благодаря чему многие жители Молдовы получили возможность приложиться к святыне.

– Отметил важность сохранения единства православного мира и продвижение традиционных ценностей. Пожелал гостям крепкого здоровья и Божией помощи, – написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, фрагмент мощей целителя Пантелеймона будет находиться в Молдове до 12 октября.