Додон встретился с Лукашенко в Минске (ФОТО, ВИДЕО)

Додон встретился с Лукашенко в Минске (ФОТО, ВИДЕО)

В рамках однодневного визита в Республику Беларусь Игорь Додон провел встречу с президентом этой страны Александром Григорьевичем Лукашенко. Стороны дали высокую оценку динамично развивающимся двусторонним отношениям, в особенности в торгово-экономической сфере.

– Выразил признательность белорусским партнерам за предоставление широкого доступа молдавской аграрной продукции на рынок Беларуси, а также за техническую помощь, оказанную нашей стране по моей просьбе. Кроме того, поблагодарил белорусского лидера за поддержку Республики Молдова в получении статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, а также за содействие открытию прямого ежедневного авиасообщения между Кишиневом и Минском в рамках реализации договоренности двух президентов. Кроме того, подчеркнул необходимость углубления сотрудничества в промышленной сфере – в частности, это развитие производственной кооперации и проектов сборки высококачественных белорусских троллейбусов и тракторов, которые пользуются заслуженным спросом на рынке Молдовы, – отметил Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы. 

В завершение встречи глава государства принял приглашение Президента Республики Беларусь принять участие в торжественной церемонии открытия Вторых Европейских Олимпийских игр, которая состоится 21 июня в Минске.

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