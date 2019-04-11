Додон встретился с Лукашенко в Минске (ФОТО, ВИДЕО)

В рамках однодневного визита в Республику Беларусь Игорь Додон провел встречу с президентом этой страны Александром Григорьевичем Лукашенко. Стороны дали высокую оценку динамично развивающимся двусторонним отношениям, в особенности в торгово-экономической сфере.

– Выразил признательность белорусским партнерам за предоставление широкого доступа молдавской аграрной продукции на рынок Беларуси, а также за техническую помощь, оказанную нашей стране по моей просьбе. Кроме того, поблагодарил белорусского лидера за поддержку Республики Молдова в получении статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, а также за содействие открытию прямого ежедневного авиасообщения между Кишиневом и Минском в рамках реализации договоренности двух президентов. Кроме того, подчеркнул необходимость углубления сотрудничества в промышленной сфере – в частности, это развитие производственной кооперации и проектов сборки высококачественных белорусских троллейбусов и тракторов, которые пользуются заслуженным спросом на рынке Молдовы, – отметил Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.