Додон встретился с Лавровым в Мюнхене (ВИДЕО, ФОТО)

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В рамках продолжающейся в Мюнхене Международной конференции по безопасности президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Стороны обсудили весь комплекс двусторонних отношений и отметили, что, несмотря на сложности, связанные с выборной кампанией в Республике Молдова, диалог РМ и РФ стабильно развивается в рамках стратегического партнерства.

⁃ Подчеркнул в беседе с российским министром, что заявления правительства и Министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ следует рассматривать сквозь призму избирательной кампании, и по ее завершении ситуация изменится в лучшую сторону, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Кроме того, глава государства и российский министр обменялись мнениями по перспективам продвижения основных позиций, отраженных в «Большом пакете для Молдовы». В первую очередь, это выстраивание сбалансированной внешней политики по принципу «и…и…», а также укрепление и развитие международно-признанного статуса постоянного нейтралитета Республики Молдова.