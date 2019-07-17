Додон встретился с Козаком: какие вопросы обсуждались (ВИДЕО, ФОТО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон, который находится с кратким рабочим визитом в Москве, провел рабочую встречу с Дмитрием Козаком, вице-премьером Правительства России, специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова. В рамках встречи стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений.

Молдо-российская межправкомиссия

В частности, Игорь Додон подчеркнул важность подготовки и проведения в сентябре текущего года полноценного заседания молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где, как ожидается, будет преодолен период стагнации в двусторонних отношениях, которая наблюдалась в последние годы по вине нашего предыдущего правительства.

– Были едины во мнении, что в нашей двусторонней повестке накопилось большое количество вопросов, требующих незамедлительного разрешения, при широком участии представителей Правительства Республики Молдова, – отметил он.

Экспорт молдавских товаров в Россию

Кроме того, глава государства поблагодарил руководство Российской Федерации за продление действия соглашения о беспошлинном экспорте молдавских товаров по пяти товарным позициям на российский рынок и выразил надежду на то, что в перспективе нам удастся согласовать расширение списка товаров для беспошлинного ввоза. Стороны уделили внимание и текущим вопросам, в том числе проблеме выдачи разрешений на транспортные перевозки и расширение списка экономических агентов по поставкам консервной и винодельческой продукции.

Ситуация с газом

Отдельно Игорь Додон и Дмитрий Козак обсудили вопросы бесперебойного обеспечения нашей страны природным газом, учитывая, что соглашение по транзиту через территорию Украины истекает в конце 2019 года, а также просьбу молдавской стороны по предоставлению скидки на газ ‪с 1 сентября‬. В ходе встречи глава государства также представил кандидата на должность председателя правления AО «Молдовагаз» Вадима Чебан.

Приднестровье

В ходе дискуссии стороны обсудили также приднестровскую проблематику и обменялись мнениями об итогах встречи с представителями посредников и наблюдателей формата «5+2»: России, Украины, ОБСЕ, США и ЕС.

– Подчеркнул, что изложенные приоритеты в процессе приднестровского урегулирования на предстоящий период направлены на активизацию диалога между Кишинёвом и Тирасполем. В связи с этим выразил надежду на то, что совместные усилия посредников и наблюдателей откроют перспективы проведения встречи в переговорном формате «5+2», предварительно намеченной на первую половину октября текущего года, – отметил Игорь Додон.

Глава государства также ознакомил российских коллег с планом основных мероприятий по подготовке и проведению второго молдо-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 20-21 сентября 2019 года. В заключение с удовлетворением отметил, что за прошедший месяц произошла существенная перезагрузка молдо-российских отношений, что позволит выйти на качественно новый уровень взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

