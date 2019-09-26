Додон встретился с Йоханнисом в Нью-Йорке (ФОТО, ВИДЕО)

Додон встретился с Йоханнисом в Нью-Йорке (ФОТО, ВИДЕО)

«На полях» Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Игорь Додон провел встречу с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В ходе беседы стороны проанализировали всю повестку двусторонних отношений.

– Подчеркнул стратегический характер нашего сотрудничества, отметив, что Румыния является самым крупным торговым партнёром Республики Молдова. Поблагодарил руководство Румынии за поддержку Республики Молдова в наиболее важных областях и за реализацию множества значимых программ и проектов, в том числе в экономической, социальной и энергетической сфере. В этом же контексте подчеркнул, что отношения с соседним государством являются приоритетом для Администрации Президента, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

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