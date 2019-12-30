Додон встретился с Эрдоганом: о чем говорили президенты двух стран (ФОТО, ВИДЕО)

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В рамках официального визита в Турецкую Республику, по завершении официальной церемонии встречи в Президентском дворце, Игорь Додон провел беседу с глазу на глаз с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В рамках диалога глава нашего государства высоко оценил установившийся между нашими странами уровень взаимоотношений.

– Отметил, что этот официальный визит является историческим, потому что вместе с президентом страны находится и премьер-министр, что подчеркивает особое значение, которое мы придаем молдо-турецкому сотрудничеству, – написал Додон на своей странице в соцсети.

Также в рамках визита проходит первое заседание Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне, что является показателем солидарности двусторонних связей и подтверждает желание обеих сторон консолидировать политический молдо-турецкий диалог, отметил президент. Стороны с удовлетворением констатировали восходящий характер молдавско-турецкого экономического сотрудничества. Так, в январе-октябре 2019 года объем двусторонней торговли вырос на 136 млн. долларов, или примерно на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт молдавских товаров на турецкий рынок возрос на 87 млн. долларов, что в 2,2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Удельный вес молдавского экспорта в Турцию в суммарном объеме экспорта в другие страны удвоился с 3,23% до 6,91%.

Игорь Додон поблагодарил турецкую сторону за финансовую и техническую поддержку, оказываемую посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), которое за последние годы выделило более 33 млн. долларов на реализацию многих проектов в нашей стране, особенно в Гагаузской автономии.

– Указал при этом, что мы рассчитываем на расширение инвестиционных проектов TIKA на всей территории Республики Молдова. Выступил за полноценную реализацию потенциала сотрудничества в таких областях, как торгово-экономические связи, инвестиции, защита прав потребителей, промышленность, развитие малого и среднего предпринимательства, энергетика, транспорт, городское и территориальное планирование, сельское хозяйство и защита окружающей среды, туризм и др. Отметил, что мы будем рады участию турецких компаний в масштабных инвестиционных проектах по модернизации дорожной инфраструктуры, которые мы планируем реализовать в течение будущего года, – добавил он.

Президент также поблагодарил турецких партнеров за оказываемую нашей стране помощь в социальной, культурной, гуманитарной и других областях. Он выразил надежду на то, что в 2020 году господин Эрдоган сможет принять участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию одного из объектов социального значения, построенного при содействии Турции.