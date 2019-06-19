Додон встретился с Ханом: что обсуждали президент и еврокомиссар

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Президент Молдовы Игорь Додон провёл рабочую встречу с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, который прибыл в нашу страну с рабочим визитом. Во встрече также принял участие глава делегации Европейского союза в Молдове Петер Михалко.

В начале беседы глава государства поблагодарил европейских партнеров за признание нового парламентского большинства и правительства и за поддержку усилий новой легитимной власти по стабилизации ситуации в стране. Подчеркнул, что оперативная и четкая реакция Европейского союза и других внешних партнеров Молдовы имеют для нас большое значение и дают шанс на новое развитие РМ.

– Сообщил господину Хану о том, что пропрезидентская Партия социалистов на Республиканском совете приняла решение о поддержке усилий правительства Майи Санду в осуществлении реформ на благо страны и народа. Добавил, что администрация президента также поможет кабинету министров, поскольку считает, что это будет способствовать укреплению новой власти и улучшению диалога с внешними партнерами, – отметил Додон.

В этом же контексте президент сказал европейскому дипломату о важности обеспечения долгосрочной работы парламентского большинства и правительства. Считаю, что на проведение всех необходимых стране преобразований понадобится минимум один год, но идеально было бы сохранить нынешнюю конфигурацию власти на все четыре года парламентского мандата.

– В связи с этим подчеркнул, что фракция Партии социалистов в парламенте также приняла решение не принимать в свои ряды «перебежчиков» из других фракций, чтобы не продолжать негативную практику прошлой власти во главе с Демократической партией. Отметил также, что, если в будущем появятся противоречия между ПСРМ и блоком «ACUM», эти силы отложат проблемы в сторону во имя сохранения стабильности или же договорятся о проведении досрочных парламентских выборов. В завершение встречи Йоханнес Хан сделал своеобразное сравнение новой власти РМ с футбольной командой: когда национальная сборная выходит на поле, ее игроки должны забыть о том, что представляют разные клубы, и самоотверженно бороться за победу своей страны. Считаю это очень точной оценкой легитимной власти, которая во имя национальных интересов Республики Молдова отложила в сторону идеологические и геополитические разногласия, – подытожил Додон.