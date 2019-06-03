Додон встретился с Ханном: о чем говорили президент и европейский комиссар (ФОТО, ВИДЕО)

Додон встретился с Ханном: о чем говорили президент и европейский комиссар (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, который находится в нашей стране с рабочим визитом. Во встрече также принял участие глава делегации Европейского союза в Молдове Петер Михалко.

Стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам повестки молдавско-европейского диалога и пришли к единому мнению о необходимости его углубления по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Они обсудили также внутриполитическую ситуацию в Республике Молдова, в том числе проблему отсутствия легитимного парламентского большинства и нового правительства спустя более трех месяцев после проведения парламентских выборов.

В контексте внешней политики глава государства заверил европейских дипломатов в неизменности позиции президента продолжать осуществление сбалансированного внешнеполитического курса Республики Молдова с партнерами на Востоке и Западе при соблюдении ее национальных интересов.

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