Додон встретился с группой DoReDoS, достойно представившей Молдову на “Евровидении-2018” (ФОТО)

Музыканты вернулись на родину из Лиссабона, где отстаивали честь нашей страны на международном конкурсе, войдя в 10 лучших из 43 стран, участвовавших в состязании.
Глава государства поздравил артистов с впечатляющим выступлением и поблагодарил за прекрасные эмоции, которые они смогли подарить публике.
– Отметил, что мы гордимся проявленными ими талантом и мастерством, и подчеркнул, что и в дальнейшем я буду рядом с ними, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.
Напомним, группа DoReDos участвовала в этом конкурсе под эгидой Президента Республики Молдова, а представленную песню молдавским исполнителям написал народный артист России Филипп Киркоров.
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