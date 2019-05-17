Додон встретился с госсекретарем Минфина Австрии (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон провел сегодня встречу с государственным секретарем федерального Министерства финансов Австрии Хубертом Фуксом, который находится с рабочим визитом в Кишиневе. Во встрече также приняли участие посол Австрии в Республике Молдова Кристин Фрайлингер и президент компании “Grawe Group” Отмар Эдерер.

В ходе беседы стороны с удовлетворением констатировали восходящую динамику молдавско-австрийских отношений и подчеркнули заинтересованность в расширении и углублении двусторонних связей во всех областях, представляющих взаимный интерес, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сфере.

– Выразил благодарность за техническую помощь, оказываемую нам этой страной посредством Австрийского агентства по развитию во многих приоритетных областях, в том числе в сельском хозяйстве, образовании, инфраструктуре, бизнесе и т.д. В связи с этим дал высокую оценку отличным результатам и значительному укреплению акционерной страховой компании “Grawe Carat Asigurări”, которая в апреле отметила 15-летие со дня начала работы в Молдове. Кроме того, положительно оценил взаимодействие австрийской стороны по теме нейтралитета с президентскими советниками по внешней политике и по вопросам реинтеграции. Подчеркнул, что администрация президента продолжит продвигать взвешенную внешнюю политику путем установления взаимовыгодного партнерства и с Востоком, и с Западом, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

С другой стороны, глава государства отметил, что “мы внимательно следим за внедрением австрийскими властями фискальной реформы, которая, помимо прочего, включает меры поддержки семей”.

– Подчеркнул, что для Молдовы такая политика представляется хорошим примером в борьбе с депопуляцией, с которой в настоящее время сталкивается наше государство. Только продуманная политика страны может убедить наших сограждан не покидать ее, – добавил он.

В свою очередь, Хуберт Фукс призвал молдавских политиков как можно скорее найти решение проблемы создания нового устойчивого парламентского большинства и перейти к формированию Правительства РМ, что позволит продолжать инвестиции в нашу экономику, в том числе из Австрии.