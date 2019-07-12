Додон встретился с главой МИД Польши (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с министром иностранных дел Польской Республики Яцеком Чапутовичем. Стороны обсудили многие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, отметив, что 14 июля исполнится 27 лет со дня установления дипломатических связей между Молдовой и Польшей.

– Подчеркнул, что Польша остается одним из наиболее активных европейских партнеров Молдовы, занимая 8 место в области товарооборота, объем которого в 2018 году достиг примерно 300 миллионов долларов. В то же время данная страна является одним из крупнейших импортеров молдавских вин и одним из крупнейших европейских инвесторов в Молдове – объем инвестиций превышает 220 миллионов леев, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства поблагодарил польскую сторону за финансовую поддержку, оказываемую нашей стране через Программу содействия развитию, что представляет собой реальную помощь для продолжения внутренних реформ по модернизации страны. Он поприветствовал тот факт, что у Молдовы есть 37 подписанных соглашений с Польшей в различных областях деятельности: политической, торгово-экономической, финансовой, транспортной, в области социальной безопасности, здравоохранения и медицинских наук.

Участники встречи также обсудили ситуацию во внутренней политике Республики Молдова, в связи с чем Игорь Додон поблагодарил руководство Польши за поддержку новой парламентской коалиции и нового правительства.

– Подчеркнул, что у Молдовы есть уникальный шанс для устойчивого развития, благодаря широкому национальному консенсусу и поддержке со стороны внешних партнеров. Администрация президента вместе с парламентом и правительством прилагают все необходимые усилия для восстановления прагматических отношений с партнерами по развитию ввиду продвижения взвешенной внешней политики, – добавил он.

В конце встречи Игорь Додон передал благодарность Президенту Польской Республики Анджею Дуда за приглашение принять участие 1 сентября 2019 года в Польше в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине начала Второй Мировой войны.