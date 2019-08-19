Додон встретился с главой делегации ЕС в РМ (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провёл сегодня встречу с главой Делегации Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко. В ходе беседы стороны затронули вопросы, затрагивающие отношения между Европейским союзом и Республикой Молдова, а также текущую ситуацию в стране.

⁃ Пришли к единому мнению о том, что в последнее время нам удалось «перезапустить» и нормализовать диалог с ЕС. В связи с этим подтвердил признательность за постоянную поддержку, оказываемую европейскими партнерами нынешнему парламентскому большинству, за возобновление помощи на благо Республики Молдова, а также за поощрение реформ, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Стороны говорили также о тех реформах, которые власть обязалась осуществить. Игорь Додон особо подчеркнул тот факт, что в ближайшее время на суд общественности будет вынесен совместный проект реформы юстиции. Речь шла и о процессе расследования банковской аферы, об организации свободных и корректных всеобщих местных выборов, о других актуальных вопросах.

Кроме того, Игорь Додон и Петер Михалко обсуждали возможность организации в сентябре визита президента Молдовы в Брюссель.

⁃ В завершение встречи подтвердил приверженность проведению взвешенной внешней политики, сохранению в силе подписанных соглашений, осуществлению подлинных реформ на благо наших сограждан. Выступил за активизацию двустороннего диалога во всех областях, представляющих взаимный интерес, и напомнил, что Европейский союз остается одним из самых надежных партнеров Республики Молдова, – подытожил он.