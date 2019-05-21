Додон встретился с главами комиссий Совета гражданского общества при президенте (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочее заседание с главами комиссий Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова. В ходе беседы стороны осуществили обмен мнениями вокруг ситуации в стране, а также обсудили возможные решения политического кризиса, образовавшегося на уровне парламента.

Также шла речь о мероприятиях по празднованию в текущем году 660-летия со дня основания Молдавского государства, по проведению в 2019-м Года семьи и празднованию 75-летия освобождения Молдовы от фашистской оккупации.