Додон встретился с еврокомиссаром по политике добрососедства (ФОТО, ВИДЕО)

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Ещё одну встречу в Брюсселе Игорь Додон провёл с европейским комиссаром по политике добрососедства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом. Глава государства с удовлетворением констатировал возобновление полноценного политического диалога между Республикой Молдова и Европейским союзом, что дает новые возможности для перезапуска и продвижения нашего сотрудничества по многим направлениям, особенно с целью имплементации Соглашения об ассоциации.

Стороны обсудили вопросы внутренней повестки Республики Молдова, подчеркнув необходимость сохранения правящей коалиции, которая приступит к реализации реформы юстиции и укреплению демократических институтов.

В завершение встречи президент поблагодарил еврочиновника за поддержку новой власти и отметил необходимость проведения взвешенной внешней политики с партнерами на Западе и Востоке и на основе принципа постоянного нейтралитета.