Додон встретился с членом Комиссии по религиозным культам и культурному наследию Совета гражданского общества при президенте (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с доктором истории и педагогики, преподавателем университета, послом, экс-министром просвещения, членом при Президенте РМ Виктором Цвиркуном.

Стороны обсудили темы, связанные со сложившейся ситуацией в нашей стране, а также необходимость сохранения и защиты памятников архитектуры и продвижения истории нашего народа.

В то же время Виктор Цвиркун подарил президенту свою книгу “Памятники молдавско-российских исторических связей на территории Молдовы”, которая недавно была издана в Москве и в Санкт-Петербурге. Вскоре издание появится и на молдавском языке.