Додон встретился с членами миссии ОБСЕ по мониторингу парламентских выборов в Молдове (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня провел рабочую встречу с членами Миссии БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу парламентских выборов в Молдове. Возглавляет делегацию представитель Венгрии Матьяш Эёрши.

Участники встречи обсудили ситуацию вокруг предстоящих в Республике Молдова парламентских выборов, а также важность соблюдения прав всех этносов нашей страны в этом процессе.

– Отметил, что Молдова – многонациональное государство, где 30% населения составляют иные, чем молдаване, этносы. В связи с этим я подчеркнул необходимость принятия всех мер по защите прав этнических групп, чтобы в нашем обществе было обеспечено их мирное сосуществование и взаимопонимание, – сообщил президент по итогам проведенной встречи на своей странице в соцсети.

Он также отметил, что касательно парламентской кампании подчеркнул повышенный интерес Администрации Президента в проведении избирательного процесса в соответствии с международными стандартами для формирования легитимного парламента Республики Молдова.