Додон встретился с Чебаном: «Будут приняты все меры для недопущения роста тарифов!»

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Президент провёл встречу с генпримаром Кишинёва.

Игорь Додон и Ион Чебан обсудили различные вопросы, связанные с планом модернизации столицы, включая выделение более 300 млн. леев на реабилитацию дорог в течение нынешнего года, а также реставрацию около десятка парков и скверов в ближайшие месяцы. Затронули они также тему реализации инвестиционных проектов.

Ион Чебан проинформировал президента о продолжении сноса неавторизованных объектов. Так, к настоящему времени убрано 256 нелегально работавших киосков и демонтировано 452 незаконно установленных объекта наружной рекламы.

⁃ Кроме того, говорили о социальной системе в столице. В этой части мы подтвердили, что будут приняты все необходимые меры для недопущения повышения тарифов, – подчеркнул глава государства.