Додон: Всей страной болеем за «DoReDos»! (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Всей страной болеем за «DoReDos»! (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня вечером представитель Молдовы на «Евровидении-2018», группа «DoReDos», выступит в финале этого музыкального конкурса под номером 19.

– Рад, что группа «DoReDos» участвует в этом важном песенном состязании при моей поддержке, а также что конкурсную песню для наших исполнителей написал мой хороший друг, народный артист России Филипп Киркоров. Желаю успехов ребятам! Всей страной болеем за «DoReDos»! Hai, Moldova!- написал в данной связи на своей странице в соцсети глава государства. 

Напомним, что финал конкурса начнется в 22.00 по молдавскому времени.

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