Додон: Всех, кто желает ликвидации государственности Молдовы, нужно объявить персонами нон грата (ВИДЕО)

Большинство граждан РМ не хотят объединения с Румынией, и никакой унири не будет. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале. Глава государства выразил уверенность в том, что после парламентских выборов в стране установится власть, для которой государственные ценности станут настоящим приоритетом.

– Мое мнение остается неизменным. Я считаю, что тех, кто желает ликвидации Республики Молдова – неважно, путем объединения с Румынией или с Россией, или с Украиной – нужно объявлять персонами нон грата в РМ. Эту деятельность нужно запретить как идеологию, как политическое веяние, как во многих странах и как написано в Конституции. Пока это не предусмотрено в Республике Молдова, но в будущем это случится, – сказал он.

Говоря о недавнем происшествии, когда унионистов, собирающихся маршировать в Молдове, не пустили в нашу страну, президент отметил, что представителям власти следовало бы более жестко обозначить свою позицию.

– Я видел, что власти через Министерство иностранных дел попросили прощение за то, что их не пустили. Должна быть четкая позиция: или так, или так. А не вот эти варианты, – добавил он.