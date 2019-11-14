Додон: «Всегда лучше переждать, чем выйти на 5 секунд раньше». Думаю, что мы поступили стратегически правильно (ВИДЕО)

0

Всё, что происходило на этой неделе, может кардинальным образом изменить ситуацию в стране в лучшую сторону. Об этом в рамках спецвыпуска на телеканале НТВ Молдова заявил президент Игорь Додон. Глава государства прокомментировал последние политические события в стране.

– Один мой учитель по политической жизни как-то на совместной охоте говорил: «Всегда лучше переждать, чем выйти на 5 секунд раньше. Расстреляют к чертовой матери. Дождись правильного момента». Мы сидели в засаде вместе. И мне кажется, что мы стратегически правильно поступили, – заявил Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что «за эти 2,5 года у нас была непростая борьба с Плахотнюком, правительством и парламентом. После этого я вздохнул, так как в июне мы создали правительство с Санду, вернули большинство полномочий президенту, которые должны были быть по закону».

– Не Додону, а президентуре как институту государственной власти. И я думал, что всё, работа пойдет. Нет – здесь начались проблемы и блокирования. Я поддерживал все инициативы Санду, но когда я выдвигаю индексацию пенсий 2 раза в год, и они не поддерживают, я уже понял, почему – потому что это инициатива Додона. Если бы была инициатива Санду, они бы поддержали. Было понятно, что дальше так не пойдет, – сказал он.

Игорь Додон добавил, что всё, что происходило на этой неделе, может кардинальным образом изменить ситуацию в стране в лучшую сторону.

– Мы получили шанс доказать, что мы сделаем изменения. Я обещаю народу эти изменения, потому что народ этого ждет. У нас нет много времени: до 1 сентября следующего года люди должны увидеть результат по всем направлениям, чтобы они почувствовали улучшения в жизни. С теми единомышленниками в разных структурах, с поддержкой парламентского большинства мы будем двигаться вперед, и каждый человек это почувствует. Уверен, что всё у нас получится. Мой покойный отец как-то говорил: «Если ты себе ставишь цель, веришь в нее и идешь к ней – все у тебя получится. Но, в первую очередь, ты должен верить». Поэтому я сегодня министрам сказал до принятия присяги: «Мы с вами справимся, но я хочу, чтобы каждый из вас в это верил так, как верю я», – подытожил он.