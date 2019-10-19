Додон: Все отставные и действующие офицеры служат опорой нашего государства, являясь его истинными патриотами и хранителями! (ФОТО, ВИДЕО)

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По приглашению Союза офицеров Республики Молдова и в качестве Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Игорь Додон посетил торжественное собрание, посвященное 20-летию организации. Мероприятие открыл председатель Союза офицеров, советник главы государства по вопросам обороны и безопасности, секретарь Высшего Совета безопасности, генерал Виктор Гайчук. На нем присутствовали также Министр обороны РМ Павел Войку, депутаты Парламента и руководство Службы государственной охраны.

– Поздравил всех присутствующих со знаменательным событием, пожелал крепкого здоровья и мирного неба. Подчеркнул, что отставные и действующие офицеры служат опорой нашего государства, являясь его истинными патриотами и хранителями. Поблагодарил офицеров за большую работу, направленную на укрепление нашей государственности. Выразил уверенность в том, что, пока на страже Республики Молдова стоят такие достойные люди, нам удастся с честью выполнить все поставленные задачи, – отметил Игорь Додон.

Кроме того, он выразил признательность Союзу офицеров за поддержку, оказанную новому парламентскому большинству и правительству в ходе непростого процесса мирной передачи власти в начале лета нынешнего года.

В завершение своего выступления поблагодарил офицеров за активное участие в мероприятиях под патронатом президента по празднованию 660-летия молдавского государства и 75-летия освобождения страны от фашистской оккупации. Игорь Додон заверил офицеров в дальнейшей поддержке со стороны администрации президента, в том числе в плане социальной защиты.

Сегодня же он подписал Указ о награждении ряда офицеров орденами «За верность Родине» за многолетнюю безупречную службу и высокие заслуги перед Республикой Молдова и лично вручил офицерам эти ордена и поздравил с награждением.