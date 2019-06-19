Додон: Все, кто нарушил законодательство, предстанут перед судом (ВИДЕО)

Шансов избежать правосудия очень мало у руководства ДПМ очень мало. Как только будет запущен процесс по уголовным делам и будет объявлен международный розыск, все, кто нарушил законодательство, предстанут перед судом. Об этом в рамках интервью для “Россия-24” заявил президент Игорь Додон.

– Знаете, как обычно бывает в других ситуациях? Кто-то дружит с Западом против Востока, и наоборот. Здесь ситуация другая. Впервые за многие годы у Запада и у РФ единая позиция. Такого давно не было в этом регионе – когда и США, и РФ, и ЕС, и большинство наших внешних партнеров поддержали легитимное правительство. И то, что общий язык нашли основные наши геополитические и стратегические партнеры, дает меньше шансов бывшей власти избежать наказания. Ну, куда они направятся, где будут прятаться? На Луне? Такой возможности нет. Я уверен: как только будет запущен процесс по уголовным делам, будет международный розыск по процедуре, то все, кто нарушил законодательство, предстанут перед судом, – отметил президент.