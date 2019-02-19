Додон: Все договоренности с Путиным, достигнутые до сих пор, были исполнены (ВИДЕО)

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Все договоренности, которых Игорь Додон и Владимир Путин достигли до сих пор, были исполнены. Это касается и первого этапа миграционной амнистии, и экспорта молдавских товаров в Россию, и транзита через Украину, и первой партии “КамАЗов”, которые уже поступили в Молдову. Об этом в рамках “прямой линии” в “Одноклассниках” заявил президент страны Игорь Додон.

В данной связи глава государства отметил, что это касается и второго этапа амнистии, и после 25 февраля все, кто решил воспользоваться ею, смогут без проблем вернуться в Российскую Федерацию.

– Это касается тех, кто приехал домой – тысячи людей уже решили воспользоваться амнистией. И те, у кого есть нарушения, они в последние недели-месяц приезжают домой. Хочу напомнить: чтобы воспользоваться этой процедурой, нужно до 23-го февраля вернуться в Молдову. Те, кто имеет запрет и находится дома – у меня на каждой встрече сотни человек спрашивают, что и как будет – те, кто имеет депорт, тоже смогут воспользоваться амнистией сразу после 25-го февраля. Воспользуются ли все 170 тысяч наших граждан – по базе данных РФ, это 170 000 из 500 000 наших граждан, находящихся в РФ – думаю, все не воспользуются. Во-первых, у нас нет таких транспортных возможностей, чтобы 170 тысяч человек за несколько дней или недель вернуть в Молдову. Ни самолеты, ни поезда этого просто не осилят. Во-вторых, не все готовы приехать, потому что у них там работа и так далее. Но несколько тысяч, может, десятки тысяч, думаю, воспользуются этой процедурой, – сказал он.

Игорь Додон призвал граждан не слушать провокаторов и не реагировать на фейки относительно миграционной амнистии. По его словам, подобными рассказами власти пытаются напугать людей, чтобы те не воспользовались амнистией и не приехали домой, потому что они проголосуют против действующего руководства страны.

– Думаю, люди все понимают и не поддадутся. Более того: я веду переговоры с РФ о том, чтобы аннулировать большее количество запретов, но об этом мы будем говорить после 25-го февраля, когда у нас будет полная картина, – подытожил он.